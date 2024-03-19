73934 مصابا.. ارتفاع عدد الشهداء في غزة لـ 31819 شخصا منذ 7 أكتوبر

أعلنت السلطات الصحية في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 31819، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أفادت صحة غزة، بأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73934 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 93 مواطنا، وإصابة 142 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه استشهد وأصيب عشرات المواطنين، فجر الثلاثاء، في قصف صاروخي ومدفعي للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقال مراسل الوكالة إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا قرب مفرق المطاحن شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما استهدفت منزلا آخر يعود لعائلة عليان قرب دوار حيدر عبد الشافي غرب مدينة غزة، ومنزلاً قرب مؤسسة المسحال غرب المدينة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

وأضاف أن طائرات الاحتلال شنت غارات على أحياء الرمال والزيتون والدرج والشيخ رضوان في مدينة غزة، كما قصفت مدفعيته شرق مخيم البريج وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع