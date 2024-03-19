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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد إطلاق النار عليه.. كشف لغز مقـ.تل محامى بكفر الشيخ

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بيلا بمديرية أمن كفر الشيخ بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووفاة (محامى - مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته برش خرطوش.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة وهو عاطل "له معلومات جنائية"، حيث قام بإطلاق عيار نارى تجاه المتوفى أثناء تواجده بدائرة المركز لخلافات سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبرفقته (عاطل - مقيم بذات العنوان "له معلومات جنائية") ، بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم المضبوط برفقته ، وأرشد عن (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات ، دراجة نارية ملكه "بدون لوحات معدنية") .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إطلاق عيار نارى أمن كفر الشيخ بندقية خرطوش خلافات سابقة عيار ناري لوحات معدنية

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