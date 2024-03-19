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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ 17 عاما.. البنك المركزي الياباني يرفع سعر الفائدة

صدى البلد

أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم "الثلاثاء"، رفع نطاق أسعار الفائدة الرئيسية ليتراوح بين صفر و0.1 %، ليلغي بذلك سياسة أسعار الفائدة السلبية في أول رفع لسعر الفائدة منذ 17 عامًا.

وبحسب، وكالة "كيودو" اليابانية، فإن بنك اليابان قرر خلال اجتماعه الذي استمر يومين، توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل في نطاق يتراوح بين صفر و0.1%، موضحا أن هدفه يتمثل في تحقيق تضخم مستقر بنسبة 2% "في الأفق".

وفي حين أن هذه الخطوة كانت أول زيادة لأسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عامًا، إلا أنها لا تزال تبقي أسعار الفائدة ثابتة حول الصفر، حيث يجبر الانتعاش الاقتصادي الهش البنك المركزي على التباطؤ في زيادة تكاليف الاقتراض، كما يقول المحللون.

وهذا التحول يجعل اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية، وينهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحفي بعد القرار: 'لقد عدنا إلى سياسة نقدية عادية تستهدف أسعار الفائدة قصيرة الأجل، كما هو الحال مع البنوك المركزية الأخرى'.

وقال أويدا: 'إذا ارتفع اتجاه التضخم أكثر قليلا، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل'، دون تقديم تفاصيل عن الوتيرة المحتملة وتوقيت رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

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