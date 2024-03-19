تحت السيطرة.. الداخلية تحاصر أوكار المجرمين فى 3 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط -الإسكندرية) في توجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط 3 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم 8,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وكمية لمخدر الهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة، بحوزة 5 متهمين " لـ 4 منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط 5 قطع سلاح نارى (بندقية آلية – بندقية خرطوش - 3 فرد محلى – خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) و تنفيذ (803) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم 25 كيلو جرام لمخدر البانجو، 7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 3,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الهيروين، وكذا ضبط بندقية خرطوش وطبنجة و2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 7 متهمين "لـ 6 منهم معلومات جنائية".

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط قضيتي "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كمية لمخدر الحشيش بحوزة (متهمان) و ضبط 2 قضية سلاح أبيض، ضُبط خلالهم 2 قطعة سلاح أبيض، بحوزة (متهمان).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.