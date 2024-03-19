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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدلتا للسكر تبدأ استقبال محصول البنجر من المزارعين لموسم 2024

صدى البلد

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة التيسيرات الخاصة بإجراءات استلام محصول البنجر من  مزارعي بنجر وبدأت شركة الدلتا للسكر في استلام محصول بنجر السكر من المزارعين للموسم 2024 ،ويتم الاستلام بجداول منظمة لمنع التكدس وصرف العديد من الحوافز للمزارعين تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية باستمرار توفير وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية شركات بنجر السكر ،بتيسير إجراءات استلام البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى وتذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد طوال أيام الموسم الحالي وصرف مستحقات المزارعين أول بأول، مع زيادة سعر توريد طن بنجر السكر ليتراوح من  1350 إلى 1900  جنيه وذلك بعد إضافة الحافز الإضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر خلال الموسم الجاري، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد ،كما يتم صرف 1900 جنيه عن كل طن بنجر يتم توريده خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2024، ويتضمن 1500 جنيه سعر أساسي و400 جنيه حافزا إضافيا عن الطن الواحد، بينما سيتم صرف 1750 جنيها للطن عن التوريد من 16 إلي 31 مارس 2024 ويتضمن 1400 جنيه سعر أساسي و350 جنيها حافز اضافي عن الطن الواحد، كذلك سيتم صرف 1600 جنيه عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعر أساسي و300 جنيه حافز اضافية للطن، بينما سيتم صرف 1450 جنيها للطن المورد خلال الفترة من 16 إلي 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200 جنيها سعر أساسي و250 جنيهاً حافزا إضافيا للطن ، كما سيتم صرف 1350 جنيها للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتى نهاية الموسم ويتضمن 1100 جنيه سعر أساسي و 250 جنيها حافزا إضافيا للطن.

لافتا الى أن إنتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة ،حيث أن الاحتياطي الاستراتيجي  لسعة السكر يتجاوز 6 أشهر  في ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض " أهلا رمضان " بسعر 27 جنيها للكيلو.

وافتح الدكتور  أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر  موسم توريد بنجر السكر للشركة كما قام جولة ميدانية والمرور على خطوط الإنتاج بمصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ للاطمئنان على انتظام العمل بالورديات" الصباحية والمسائية " بداية من استلام البنجر على الموازين مرورا بمعمل الاستقبال و أفران الجير وعنبر الغسيل وغرفة التحكم الآلي ،حتى نهاية العمليات الصناعية بعنبر تعبئة السكر  ويتم حاليا استلام محصول بنجر السكر من المزارعين المتعاقدين مع شركة الدلتا للسكر والبالغ عددهم 50 ألف مزارع  عن طريق الزراعة التعاقدية لـ 105 آلاف فدان ومن المستهدف استلام ما يقرب من 2 مليون و200 ألف طن بنجر سكر  على مدار الموسم ، لإنتاج ما يقرب من 300 ألف طن سكر محلى أبيض بجانب تكرير 25 ألف طن سكر خام  مما يعزز المخزون الاستراتيجي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات  معالي وزير التموين.

كما تابع  أبو اليزيد  آليات  العمل بمعامل الاستقبال و التحاليل لعينات البنجر الموردة ،حيث يتم الحصول على العينات من البنجر المورد بالرقم السرى وإرسال البيانات الى غرف التحكم الآلى كذلك المرور على غرفة التشغيل والتحكم الآلي والاطلاع على عملية الضبط الآلي للتشغيل و الربط الإلكتروني وتوضيح شاشة عرض البيانات الفورية بين الموازين و المعامل وعنابر التشغيل كذلك تفقد عنبر تعبئة السكر والتأكد من جودة السكر المنتج بالشركة ومطابقته للمواصفات القياسية المحلية والعالمية وتطبيق إجراءات صحة و سلامة الغذاء والاطلاع على شهادات الجودة الحاصل عليها الشركة من " عضوية هيئة الغذاء والدواء الأمريكية( F D A ( U.S.وإعتماد الأيزو ( 45000:2018 ) واعتماد الأيزو ( 22000:2005  "  مشددا على الالتزام بكافة معايير الجودة و كل ما يتعلق بسلامة وأمان المنتج.

لافتا إلى أن كفاءة التشغيل للمصنع تبلغ ما يقرب من 21 ألف طن بنجر يوميا وذلك عقب افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية منذ أكثر من 3 سنوات  أعمال تطوير خطوط الانتاج ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر الى 21 ألف طن بنجر يوميا لإنتاج 3 آلاف طن سكر من البنجر يوميا ،الامر الذى أدى الى زيادة معدلات انتاج الشركة السكر من بنجر السكر ، ،كما يتم صرف حوافز بزياده نسبة الحلاوة  في البنجر ،إضافة الى علاوة دعم  تقاوى بنجر السكر للمزارعين والارشاد الزراعي ايضا توفير الأسمدة والمبيدات  خلال فترة الزراعة بسعر مدعم وتحصيل ثمنها خلال  التوريد  بالإضافه إلى العديد من  الحوافز التشجيعية الأخرى.

و قدم  أبو اليزيد  الشكر لكل العاملين بالشركة بمناسبة بداية انتاج موسم عام 2024  مؤكدا على الوقوف صفا واحدا من أجل إنتاج أحد أهم السلع الاستراتيجية تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية التي تحرص دائما في قيادتها الرشيدة للبلاد على توفير جميع المنتجات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي طوال الوقت، مؤكدا على الاهتمام بحركة دوران وتشغيل المصانع على مدار 24 ساعة مع دوام استقبال البنجر من السادة المزارعين و استيعاب كافة الكميات الموردة، كما أكد على استمرار  تفعيل نظام الباركود فى استلام ووزن وسحب العينات إلكترونيا دون تدخل العنصر البشرى تحقيقا لمبدأ الشفافية وشدد على تسليم مستحقات المزارعين في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ استلام المحصول.

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