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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هشام ماجد يكشف سر تركه العمل فى مجال الهندسة

هشام ماجد
هشام ماجد

كشف هشام ماجد عن سر تركه العمل فى مجال الهندسة وذلك خلال تواجده فى برنامج ليك لوك الذى يقدم الفنان عمر مصطفى متولى على اليوتيوب.

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قال هشام ماجد: "كنت أعمل مهندس في فندق في شرم الشيخ، وكنت باخد اجازة أنزل أصور وأرجع، فيلمي (ورقة شفرة) و(سمير وشهير وبهير) اتصوروا وأنا في شرم الشيخ.

وأضاف هشام ماجد : بعد "سمير وشهير وبهير" بدأت أتعرف، وكان النزيل في الفندق يلتقط معي صورا في بهو الفندق وبعدها يتم استدعائي لتصليح التكييف في غرفته، والموضوع لم يكن مريح لي، فقولت لا أنا لازم ابقى شخص واحد، فسبت الهندسة خالص.

وأوضح هشام ماجد : كنت مهندس وحش، مكنتش شاطر، كنت بترقى لأني أعمل، لكن مش حريف، كان عندي شعور إن المفروض واحد نفسه في الشغلانة دي يبقى هو اللي مكاني.

ويعرض حاليا للفنان هشام ماجد مسلسل أشغال شقة والذى يشاركه البطولة فيه وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفى غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديرات المنزل مثل إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وإنجي وجدان ورحمة أحمد ومي كساب وأكرم حسنى.

مسلسل أشغال شقة من تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

اسماء جلال أشغال شقة هشام ماجد عمر مصطفى متولي مسلسل أشغال شقة برنامج ليك لوك

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