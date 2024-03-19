طارق سليمان: محمد أبو جبل الأفضل لحراسة مرمي منتخب مصر

كشف طارق سليمان، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق، أن الأفضلية لحراسة مرمى منتخب مصر في البطولة التي تستضيفها العاصمة الإدارية، ستكون لمحمد أبوجبل.

وقال طارق سليمان، في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «من وجهة نظري ان حارس مرمى منتخب مصر في بطولة العاصمة ستكون الأفضلية فيه لمحمد أبوجبل، بحكم الرصيد الدولي ومشاركته في بطولات إفريقيا السابقة، وهذا يسمح له بأن يكون رقم واحد في المباراة القادمة، ورقم 2 محمد عواد ورصيده المحلي يشفع له».



وأضاف: «محمد أبوجبل هو من يملك رصيدا دوليا أكثر بعد محمد الشناوي، حتى لو لم يُقدم اللاعب أفضل مستوى مع فريقه، مضيفًا مصطفى شوبير أصغر حارس موجود، والمهدي سليمان يلعب منذ أكثر من 10 سنوات في الدوري وعواد كذلك».

وأتم: «في حالة فزنا على نيوزيلندا وأبوجبل شارك لن يتم تغييره في المباراة النهائية، أما إذا خسرنا فأعتقد أن حارسا آخر سيشارك في مباراة المركز الثالث».