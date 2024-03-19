أكبر قضية تصاريح مزيفة لدفن الموتى.. عقيد شرطة يكشف تفاصيل الجريمة (خاص)

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية مفتش صحة ومدير مكتب صحة السيدة و متعهد دفن موتي بالمركز الطبي العالمي ومدرس لغة عربية وصاحب حانوت و صاحبة مكتب الحوت لنقل الموتي إلي محكمة الجنايات في أكبر قضية للاتجار بجثث الموتي للحصول علي الأموال واستمعت جهات التحقيق الي أقوال عقيد شرطة مسئول عن تأمين كل المستشفيات.

نص الشهادة

شهد عقيد شرطة مسئول عن تأمين كل المستشفيات بتلقيه معلومات من أحد مصادره السرية بتزوير المتهم الثاني لتصاريح دفن الموتى وعرضها بمقابل مالي على الراغبين بدفن ذويهم من المتوفين دون اتباع الإجراءات الصحيحة في ذلك، فانتقل الى حيث أيقن تواجده واستعان بأحد المصادر السرية للاتفاق معه على استخراج تصريح دفن لأحد المتوفين - دون مناظرته بمعرفة مفتش الصحة المُختص - نظير مبلغ مالي وما إن أبصر تبادلهما للتصريح المزور بالمبلغ المالي فضبطه وما يحرزه وبفحص التصريح المضبوط تبين انه تصريح دفن خالي البيانات منسوب لمديرية الشئون الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان وممهور بخاتم مقلد لمكتب صحة ثالث السيدة زينب وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بارتكابه للواقعة وتزويره لتصاريح دفن الموتى وبيعها بمقابل مادي للراغبين بها وأن المبلغ المالي المضبوط حوزته حصيلة بيعه لتلك التصاريح المصطنعة، وأضاف بأن تحرياته دلته إلى أن المواطنين المتعاملين معه حسني النية وليسوا على علم بصحيح الإجراءات المتبعة لاستصدار تلك التصاريح.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاماً "مفتش صحة ومدير مكتب صحة السيدة ثالث التابع لوزارة الصحة والسكان" اختلس أوراقاً أميرية وهي ثلاثة وأربعين ترخيص بالدفن خاليين البيانات المضبوطين حوزته والمتهمين الثالث والرابع ، وثلاثة وعشرين استمارة "بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثمان المتوفي إلى رحمة مولاه خالية البيانات - المضبوطين حوزته والمملوكة لجهة عمله وهي مكتب صحة السيدة ثالث التابع لوزارة الصحة والسكان وجدت في حيازته بمناسبة وظيفته حال كونه معهود إليه حفظها واستخدامها فيما خصصت من أجله.