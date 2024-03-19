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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن السيطرة على بلدة أورلوفكا شرق أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، السيطرة على بلدة أورلوفكا في دونيتسك ؛ مشيرة إلى القضاء على 570 عسكريا وإسقاط 38 صاروخا و143 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا ل "روسيا اليوم"، جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، إنه "على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت قواتنا من مواقعها وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا وأسلحة ومدافع غربية، وراجمة صواريخ تشيكية RM-70 Vampire ومركبات وآليات عسكرية".

وتابعت: "على محور بيلجورود صدت قواتنا جميع محاولات تسلل المجموعات الأوكرانية في محيط بلدة كوزينكا بمقاطعة بيلغورود، وتم القضاء على 40 مسلحا أوكرانيا وتدمير معداتهم وأسلحتهم".

وأضافت أنه "على محور دونيتسك عززت قواتنا تحصيناتها وسيطرت على مواقع هامة وبلغت خسائر العدو 215 عسكريا و3 دبابات ومعدات وآليات عسكرية ومدافع غربية".

أما على محور أفدييفكا ، فقد أكدت الوزارة الروسية نجاح قواتها في تحرير قرية أورلوفكا وحسّنت مواقعها على طول خط المواجهة وصدت 6 هجمات معادية وقضت على 125 عسكريا ودمرت أسلحة ومدافع غربية.

وأضافت أنه على محور جنوب دونيتسك تم صد هجومين والقضاء على 130 عسكريا وأسلحة ومدافع.. وعلى محور خيرسون حسنت قواتنا مواقعها على خط المواجهة وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا".

وأفادت بأن "دمرت قواتنا مخازن للزوارق المسيرة ومنصة IRIS-T ألمانية للدفاع الجوي بمقاطعة أوديسا، وموقعا لتجميع المسيرات في محيط بريلوكي بمقاطعة تشيرنيغيف شمال كييف، كما أسقطت قواتنا 38 صاروخ "HIMARS" و"Alder" و"Grad" و"Vampire" وإسقاط 143 مسيرة أوكرانية".

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