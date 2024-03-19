أوروبا تقدم على أخطر خطوة .. التصرف في أموال روسيا المصادرة

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ، اليوم الثلاثاء، إنه سيقترح أن يستخدم الاتحاد الأوروبي 90 في المائة من عوائد الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لشراء أسلحة لأوكرانيا، وفق ما ذكرت صحيفة جلوبال نيوز.



ذكر كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي للصحفيين في بروكسل إنه سيقترح تحويل نسبة الـ 10% المتبقية إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لاستخدامها في تعزيز قدرة صناعة الدفاع الأوكرانية.

وقال إنه سيقدم الاقتراح إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة.

وذكر المسؤول الكبير في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي من المرجح أن تدر أرباحا تتراوح بين 15 مليار و20 مليار يورو بعد خصم الضرائب حتى عام 2027، اعتمادا على أسعار الفائدة العالمية.

كما وأن نحو 70% من كل الأصول الروسية المجمدة في الغرب موجودة في هيئة الإيداع المركزية البلجيكية للأوراق المالية "يوروكلير"، والتي تمتلك ما يعادل 190 مليار يورو من الأوراق المالية والنقدية المختلفة للبنك المركزي الروسي.

وذكر بوريل أن الاقتراح يقضي باستخدام الأرباح المتولدة من الأصول الروسية بدلاً من التصرف في الأصول نفسها.