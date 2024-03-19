الأدلة الجنائية تفحص موقع حريق مصحة الإدمان بالإسماعيلية

كلفت نيابة الإسماعيلية، معمل الأدلة الجنائية لفحص آثار الحريق الذي نشبّ في مصحة لعلاج الإدمان وذلك للوقوف على أسبابه، والتأكد من وجود شبهة جنائية وراء الحريق ام من عدمه، بعد مصرع وإصابة 10 شخصا بحروق متفرقة بالجسد.

وتواصل نيابة الإسماعيلية العامة تحقيقاتها المواسعة في مصرع 3 اشخاص وإصابة 7 أشخاص آخرين في الحادث حريق مصحة لعلاج الإدمان الكائنه في منطقة الإرسال.

كان اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمصحة لعلاج الإدمان بحي الأسرة باسم إسلام بندارى.

ووجه اللواء شريف بشارة المحافظ بسرعة اسعاف المصابين وإخطار الجهات الأمنية ومديرية الصحة وتم نقل المصابين وعددهم 7 إلى مستشفى الجامعة، وتم نقل المتوفيين وعددهم 3 إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية للأزمة حيال الحادث.