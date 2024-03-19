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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ارتفاع مفاجئ للذهب وتوقعات جديدة لـ سعر الدولار| شاهد

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصة عن مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا حيث شهد أسعار الذهب ارتفاعا جديدا في الصاغة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 19 من مارس لعام 2023.
وقفز اليوم سعر «بيع وشراء» عيار 21 بالمصنعية، رغم انخفاض سعر الدولار في البنوك الحكومية والسوق السوداء، فيما سجل سعر الذهب عالميًا ارتفاعًا خلال تعاملات البورصة.

أما بالنسبة لأسعار أعيرة الذهب اليوم بعد هذا الارتفاع، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24: 3417 جنيه للبيع، مقابل 3360 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21: 2990 جنيه للبيع، مقابل 2940 جنيه للشراء.

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