أخبار السيارات | خطوات بسيطة لمعالجة خدوش السيارة بالمنزل .. إرشادات لاختيار زيت المحرك المناسب

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي

اختيار زيت المحرك المناسب يمنع تآكل أجزاء المحرك الداخلية مع بعضها البعض ، بالإضافة إلى أن الزيت يعمل علي خفض سخونة المحرك الزائدة، ولكن اختيار زيت المحرك الخطأ يتسبب في تلف سيارتك .

كشفت شركة كوبرا عن اصدارها الجديد كوبرا فورمنتور موديل 2024 ، وتنتمي فورمنتور لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام ، وتظهر فورمنتور بتصميم مميز وأنيق، وهي الآن متوافرة بالسوق المصري بموديلات 2024 الجديدة.

الخدوش العميقة تلحق ضرر بهيكل السيارة الداخلي ، وبالتالي محاولة إزالة خدوش السيارة العميقة باستخدام الأدوات غير الصحيحة سيزيد من ضرر جسم السيارة الداخلي.

سوق السيارات المصري يشهد حالة من الانفراجة الآن بسبب تراجع أسعار الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارات ، وذلك يعود إلي عدم استقرار سعر صرف الدولار ، اما الان فقد استقرت أسعار صرف الدولار مما أدى إلي تراجع زيادات الأسعار عن السعر الأصلي للسيارة.

طرحت شركة كوبرا طرازها الجديد ليون العام الماضي ثم غابت فترة عن الأسواق حتي عادت بـ طرازات عام 2024 ، وتنتمي ليون لفئة السيارات الهاتشباك، وتظهر بتصميم أنيق عصري.