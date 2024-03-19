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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار سيارة V1 الفان موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

أسعار سيارة V1 الفان
أسعار سيارة V1 الفان موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

سوق السيارات المصري يشهد حالة من الانفراجة الآن بسبب تراجع أسعار الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارات ، وذلك يعود إلي عدم استقرار سعر صرف الدولار ، اما الان فقد استقرت أسعار صرف الدولار مما أدى إلي تراجع زيادات الأسعار عن السعر الأصلي للسيارة .

أسعار سيارة V1 الفان موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

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- محرك سيارة V1 الفان موديل 2024 :

أسعار سيارة V1 الفان موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تحصل سيارة V1 الفان موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتخرج قوة 86 حصان، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات .

- أبعاد سيارة V1 الفان موديل 2024 :

أسعار سيارة V1 الفان موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تأتي سيارة V1 الفان موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4330 مم، وعرض 1650 مم، وارتفاع 1920 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2850 مم .

- مواصفات V1 الفان موديل 2024 :

أسعار سيارة V1 الفان موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

زودت سيارة V1 الفان موديل 2024 بالعديد من المميزات منها، مساحة خلفية مغلقة بـ باب جرار، وبها زجاج كهربائي، وتكييف ، وحساسات لـ ركن السيارة من الخلف ، وقفل مركزي، وباور ستيرينج.

- أسعار سيارة V1 الفان موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

أسعار سيارة V1 الفان موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

يصل سعر سيارة V1 الفان موديل 2024 بعد تراجع الأفر برايس الجديد الي 530 ألف جينه، بدلا من 565 ألف جنيه، بفارق سعر يصل إلي 35 ألف جنيه .
 

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