سوق السيارات المصري يشهد حالة من الانفراجة الآن بسبب تراجع أسعار الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارات ، وذلك يعود إلي عدم استقرار سعر صرف الدولار ، اما الان فقد استقرت أسعار صرف الدولار مما أدى إلي تراجع زيادات الأسعار عن السعر الأصلي للسيارة .
- محرك سيارة V1 الفان موديل 2024 :
تحصل سيارة V1 الفان موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتخرج قوة 86 حصان، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات .
- أبعاد سيارة V1 الفان موديل 2024 :
تأتي سيارة V1 الفان موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4330 مم، وعرض 1650 مم، وارتفاع 1920 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2850 مم .
- مواصفات V1 الفان موديل 2024 :
زودت سيارة V1 الفان موديل 2024 بالعديد من المميزات منها، مساحة خلفية مغلقة بـ باب جرار، وبها زجاج كهربائي، وتكييف ، وحساسات لـ ركن السيارة من الخلف ، وقفل مركزي، وباور ستيرينج.
- أسعار سيارة V1 الفان موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :
يصل سعر سيارة V1 الفان موديل 2024 بعد تراجع الأفر برايس الجديد الي 530 ألف جينه، بدلا من 565 ألف جنيه، بفارق سعر يصل إلي 35 ألف جنيه .