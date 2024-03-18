أخبار السيارات.. إرشادات هامة لـ القيادة في رمضان.. سعر ميكروباص فوتون C2 موديل 2024

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة كيا الكورية عن طرازها الجديد كيا K4، حيث تنتمي K4 موديل 2025 لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتظهر بتصميم جديد وعصري .

يقدم الصانع الصيني بسوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة مويل 2024 ، وتتوافر جميع إصدارات السيارات من قبل الصانع الصيني سواء كانت سيدان أو هاتشباك أو SUV ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة بعد تراجع الأوفر برايس بسبب استقرار سعر صرف الدولار .

سائقو السيارات يجب عليهم الانتباه عند التحرك بالسيارات خلال نهار رمضان ، وذلك لأن الصيام يؤدي إلي نقص السكر في الدم والجفاف، وذلك يؤدي إلي حدوث دوخة عند التركيز الشديد بالقيادة .

كشفت شركة أودي الألمانية عن طرازها الجديد أودي A3 موديل 2024 ، وتنتمي A3 لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية ، وتظهر بتصميم مميز وعصري .

سوق السيارات المصري يشهد حالة من عدم استقرار أسعار السيارات ، وذلك نتيجة الزيادات المستمرة على جميع فئات السيارات الجديدة ومن ضمنها الميكروباصات التي يلجأ إليها المواطنين من أجل التنقل والذهاب الي أعمالهم ، بالإضافة إلي قضاء احتياجاتهم ، وتوفرت تلك الميكروباصات مساحات كبيرة تسهل علي الركاب عملية التنقل من مكان لأخر .