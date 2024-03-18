انخفاض 100 ألف جنيه .. سعر ميكروباص فوتون C2 موديل 2024

سوق السيارات المصري يشهد حالة من عدم استقرار أسعار السيارات ، وذلك نتيجة الزيادات المستمرة على جميع فئات السيارات الجديدة ومن ضمنها الميكروباصات التي يلجأ إليها المواطنين من أجل التنقل والذهاب الي أعمالهم ، بالإضافة إلي قضاء احتياجاتهم ، وتوفرت تلك الميكروباصات مساحات كبيرة تسهل علي الركاب عملية التنقل من مكان لأخر .
- أبعاد ميكروباص فوتون C2 الجديد :
يتوافر ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 بسوق السيارات المصري بطول 4840 مم، وعرض 1695 مم، وارتفاع 1980 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2527 مم .
- محرك ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 :
يمتلك ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 محرك سعه 2250 سي سي ، وينتج عزم دوران يصل الي 193 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودة الي 65 لتر ، وبها قوة 102 حصان، وتحتاج الي 12 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ومتصل به علبة تروس مانيوال .
- أسعار ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :
يباع ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها الجديد 949 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 50 ألف جنيه ، بفارق سعر يصل الي 100 ألف جنيه .