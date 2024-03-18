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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

انخفاض 100 ألف جنيه .. سعر ميكروباص فوتون C2 موديل 2024

أسعار ميكروباص فوتون
أسعار ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

سوق السيارات المصري يشهد حالة من عدم استقرار أسعار السيارات ، وذلك نتيجة الزيادات المستمرة على جميع فئات السيارات الجديدة ومن ضمنها الميكروباصات التي يلجأ إليها المواطنين من أجل التنقل والذهاب الي أعمالهم ، بالإضافة إلي قضاء احتياجاتهم ، وتوفرت تلك الميكروباصات مساحات كبيرة تسهل علي الركاب عملية التنقل من مكان لأخر .

أسعار ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

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- أبعاد ميكروباص فوتون C2 الجديد :

أسعار ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

يتوافر ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 بسوق السيارات المصري بطول 4840 مم، وعرض 1695 مم، وارتفاع 1980 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2527 مم .

- محرك ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 :

أسعار ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

يمتلك ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 محرك سعه 2250 سي سي ، وينتج عزم دوران يصل الي 193 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودة الي 65 لتر ، وبها قوة 102 حصان، وتحتاج الي 12 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ومتصل به علبة تروس مانيوال .

- أسعار ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

أسعار ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

يباع ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها الجديد 949 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 50 ألف جنيه ، بفارق سعر يصل الي 100 ألف جنيه .

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