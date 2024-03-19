محافظ بورسعيد: تكثيف العمل في تطوير ورفع كفاءة حديقة الأمل

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتكثيف العمل في تطوير ورفع كفاءة حديقة الأمل؛ لتصبح لمسة جمالية وحضارية جديدة تزين حي الشرق، في ظل التطورات التي يشهدها حي الشرق مؤخرا.



جاء ذلك خلال تفقد محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء سير العمل بعدد من مشروعات تطوير الطرق بأحياء بورسعيد، ومتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الأمل بشارع الجمهورية بنطاق حي الشرق، والتي تأتي ضمن مبادرة "حدائق بلا أسوار" ، لتصبح محافظة بورسعيد إحدى المدن الخضراء بين محافظات الجمهورية.



وأشار المحافظ إلى أن أعمال تطوير حديقة الأمل تشمل إزالة الاسوار، وإضافة نباتات واشجار، وزيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة، وإعادة تنظيمها، وصيانة أعمدة الإضاءة العامة ورفع كفاءتها وزيادة عددها، كما سيتم تطوير البرجولات وتنميطها بشكل حضاري وجمالي وعمل لاند سكيب جديد وإعادة هيكلة ورسم النجيل، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة والأمن بالحديقة، للحفاظ على ما يجري من تطوير.



جدير بالذكر أن مبادرة "حدائق بلا أسوار" وتطوير الحدائق لقى استحسان أهالي المحافظة لما وجدوه من شكل جمالي رائع واستمتاع أكبر بالمساحات الخضراء الموجودة التي تم وضعها داخل الحدائق.