رئيس هيئة الأركان الأمريكية يفجر مفاجأة: أوكرانيا استعادت نصف أراضيها من روسيا

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية تشارلز براون أن القوات الأوكرانية استعادت نصف ما احتلته روسيا من أراضيها.

وتابع براون: الأوكرانيون كبدوا القوات الروسية خسائر فادحة حيث أن تحالف دعم أوكرانيا يوفر أكثر من 88 مليار دولار لدعمها

وأضاف براون: سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا من أجل أمننا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت ألمانيا عن حزمة مساعدات جديدة لـ أوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو وذلك في إطار التزامها بدعم أوكرانيا أمام القوة الروسية،وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ياتي ذلك فيما أعلن الجيش الروسي عن السيطرة على بلدة أورليفكا شرقي أوكرانيا.

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين :" يجب زيادة تعزيز قواتنا في كل الجبهات بما فيها البحرية"، ذاكرًا أن كييف تحولت إلى أداة إرهابية بيد الغرب و كل المحاولات الأوكرانية لاقتحام أراضينا فشلت.