إسرائيل تعلن إنشاء لواء عسكري جديد للعمل على حدود سوريا ولبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنشاء لواء عسكري جديدة على الحدود السورية اللبنانية يسمى لواء "الجبال" الذي سيعمل تحت الفرقة 210 في قطاعي جبل حرمون وجبل دوف.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن ذلك يأتي في إطار تعديل الرد العملياتي على الحدود الشمالية ووفقا لتقييم الوضع.



ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي سيحل لواء “الجبال” محل لواء "الحرمون" (810) الحالي، وتم تعيين العقيد ليرون أبلمان قائدا للواء.



وجاء في بيان جيش الاحتلال: “بعد عمل المقر المشترك لقسم التخطيط وبناء القوة والذراع البري والقيادة الشمالية، وتحليل الاحتياجات العملياتية للجيش الإسرائيلي أثناء الحرب، سيبدأ لواء ”الجبال" أنشطته في الأسابيع المقبلة وسيتخصص في القتال في طريق تضاريس متشابكة وحرب جبلية في منطقة جبل حرمون وجبل دوف".



وقال قائد الفرقة 210، العميد صهيون ريتزون، إن "إنشاء اللواء سيوفر استجابة عملياتية عالية الجودة، وسيمكّن من الاستعداد للدفاع والهجوم في مجموعة متنوعة من السيناريوهات التي تتناسب مع مسار التضاريس والطريق".