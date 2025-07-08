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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو محمد علي : نفسي أشوف بنتي.. وهذه حقيقة اعتزالي | خاص

الفنان عمرو محمد علي
الفنان عمرو محمد علي
أوركيد سامي

التقى موقع صدى البلد بالفنان عمرو محمد علي في منزله في لقاء خاص وحصري، بعد غيابٍ دام سنوات طويلة عن الوسط الفني.

وقال عمرو محمد علي في أول رد له عن شائعة وفاته: “أنا بخير الحمد لله ، ادعولي بالشفاء العاجل”.

وأضاف عمرو محمد علي نفسي اشوف بنتي ، انا مش عارف أشوفها هي مع مامتها معرفش هي اتجوزت ولا و عايز اطمئن علي  بنتي  ، معرفش ايه السبب عدم زيارتها لي 

اختتم عمرو محمد علي لم اعتزل الفن أتمني تقديم دور ابن البلد و دور الاب و العديد من الأدوار الجميلة و ارجع الفن بعد ما اخف ادعولي 

يذكر أن الممثل عمرو علي، بدأ مشواره الفني طفلًا صغيرًا في منتصف الثمانينات، شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أهم أفلامه (سارق الفرح، مستر كاراتيه، العذراء والعقرب)، ومن مسلسلاته (حكايات مجنونة، حواء والتفاحة، ريا وسكينة).

https://youtube.com/shorts/zF_WHjiauVk?si=qg4GdBP5MzsmDnQK

عمرو محمد علي اخبار الفن نجوم الفن الإعلامية أوركيد سامي

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