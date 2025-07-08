مصر تهزم تونس في نهائي البطولة العربية لكرة السلة للسيدات

توج منتخب مصر لكرة السلة سيدات بلقب البطولة العربية وذلك بعد الفوز علي تونس في المباراة النهائية والتي أقيمت اليوم.

ونجح منتخب مصر في التتويج بالبطولة بعد الفوز علي منتخب تونس بنتيجة 92-74 وجاءت فترات المباراة علي هذا النحو 25/25، 44/64، 58/69 ، 74/92.

وقد تأهل منتخب مصر للنهائي بعد فوزه علي الجزائر بنتيجة 58/77، وعلى الجانب الاخر تأهلت تونس للدور ذاته بعد الفوز علي الأردن بنتيجة 79/76.

وتصدر منتخب مصر جدول ترتيب البطولة محققا العلامة الكاملة، وأقيمت البطولة العربية لكرة السلة سيدات في مصر في الفترة من 1 إلى 8 يوليو الجاري.