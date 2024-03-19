صدمة في ريال مدريد| إصابة خطيرة لنجم الفريق بالتدريبات

كشف ريال مدريد رسميا، اليوم الثلاثاء، عن تعرض حارسه البلجيكي تيبو كورتوا لإصابة خطيرة على مستوى الركبة.

كان كورتوا قد عاد مؤخرا، من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، تعرض لها مطلع الموسم الجاري.

وأصدر ريال مدريد، بيانا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا تيبو كورتوا، تبين أنه يعاني من تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليمنى".

وأضاف بيان الريال: "وقعت الإصابة خلال تدريبات اليوم".

ولم يكشف ريال مدريد عن المدة المتوقعة لغياب حارسه الأساسي، ولكن بالتأكيد فإنه لن يلحق بأي مباراة هذا الموسم.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كورتوا غادر مران ريال مدريد وهو يبكي.