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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنجلترا تقترب من إصدار قرار ضد السوبر ليج

السوبر ليج
السوبر ليج

تسلم البرلمان البريطاني مشروع إصلاح كرة القدم الإنجليزية - الذي يتضمن إنشاء هيئة مستقلة للتوسط في النزاعات الاقتصادية - اليوم الثلاثاء، وفي حال تمت الموافقة عليه، سيتحول لقانون بشكل رسمي.

وستكون تلك الهيئة مسؤولة عن عدة مهام، منها الإشراف على الدوريات الخمسة للمحترفين بكرة القدم البريطانية.

وأهدافها هي: تجنب حدوث مشكلات مالية في الأندية، والتعامل مع النزاعات الاقتصادية، ومنع انضمام الفرق لدوريات خارجية، مثل دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليج".

وظهر مقترح مشروع القرار، على خلفية إنشاء بطولة "سوبر ليج" في أبريل عام 2021.

ويأتي أيضا كاستجابة لرفض الجماهير قرار 6 أندية إنجليزية (آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام هوتسبر) بالمشاركة في السوبر ليج، قبل أن تعلن هذه الأندية تراجعها.

وبدأت المبادرة الخاصة بإنشاء إطار تنظيمي يمنع ذلك الأمر، في عام 2022.

وفي فبراير من العام الماضي، تم التوصل إلى قرار إنشاء هيئة مستقلة، تضم أعضاء من الحكومة البريطانية والدوري الإنجليزي الممتاز، ولها صلاحيات اتخاذ القرارات.

وسُلّم مشروع القرار للبرلمان، بعد يوم واحد فقط من فرض عقوبة بخصم 4 نقاط من نوتنجهام فورست، بسبب مخالفات مالية في حساباته.

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