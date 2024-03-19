الرئيس الفلبيني يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

التقى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس اليوم، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور مانيلا حالياً.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والأمور ذات الاهتمام المشترك، كما ناقشا آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن متحدث باسم الخارجية الأمريكية اليوم، الثلاثاء، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور المملكة العربية السعودية ومصر هذا الأسبوع لبحث الجهود المبذولة لضمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال ماثيو ميلر إن بلينكن سيجري مباحثات مع القادة السعوديين في جدة الأربعاء قبل أن ينتقل إلى القاهرة الخميس للقاء المسئولين المصريين.