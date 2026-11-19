قال جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، إنه سيتوجه رفقة ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي إلى برلين؛ لإجراء مشاورات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين حول الحرب في أوكرانيا كجزء من اجتماع قمة "تحالف الراغبين" التي بدأت أعمالها في وقت سابق اليوم الخميس.

وقال كوشنر- في منشور على منصة "إكس"- إن "أولوياتنا في هذه الزيارة تتمثل في تعزيز التنسيق الوثيق مع أوكرانيا وأوروبا، والعمل على التوصل إلى موقف موحد بشأن العناصر الأساسية للسلام الدائم، وإعداد جدول الأعمال والصيغة المقترحة للجولة القادمة من المفاوضات متعددة الأطراف".

وأضاف "سنبحث أيضا كيف يمكن للعمل المهم الذي يقوم به تحالف الراغبين أن يُسهم في ترتيبات الأمن لما بعد الحرب، بما في ذلك ضمانات موثوقة لأوكرانيا وإطار أوسع يُعزز الاستقرار الأوروبي ويُقلل من خطر نشوب صراعات مستقبلية".

وقال كوشنر إن "الرئيس دونالد ترامب عازم على إنهاء هذه الحرب المروعة وإرساء سلام دائم يجعل أوروبا بأسرها أكثر أمانا".