قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن الموضوعات الرئيسية التي نوقشت خلال اجتماع "تحالف الراغبين"، الذي عقد اليوم في برلين، تشمل تغطية احتياجات الميزانية الأوكرانية وتعزيز الدفاع الجوي وتقديم "حزمة شتوية" من الصواريخ لاعتراض الصواريخ الباليستية.

وأوضح زيلينسكي، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، "بحثنا تقديم مزيد من الدعم بما في ذلك تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي بتزويد أوكرانيا بمبلغ 45 مليار يورو لتغطية احتياجات الميزانية في أسرع وقت ممكن، وتعزيز الدفاع الجوي، لا سيما من خلال قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية PURL، إلى جانب تقديم حزمة شتوية من الصواريخ الاعتراضية المضادة للصواريخ الباليستية، وتوفير قدرات دفاعية جديدة يمكننا تطويرها بالتعاون مع أوروبا. وبالطبع، ناقشنا أيضًا الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام كريم".

وأعرب الرئيس الأوكراني، عن امتنانه لكل من يعمل على تعزيز دفاعات أوكرانيا ويسعى لإنهاء الحرب.

وقد وصل زيلينسكي، اليوم، إلى برلين لحضور قمة "تحالف الراغبين" وإجراء محادثات مع المفاوضين الأمريكيين والأوروبيين حول إنهاء الحرب.

وعقدت القمة باستضافة مشتركة من المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، كما شارك في القمة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، في إطار تنسيق المواقف بشأن مستقبل التسوية السياسية للحرب والضمانات الأمنية لأوكرانيا.