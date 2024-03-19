مصطفى كامل أنقذ حلمي بكر من أيدي البلطجية.. أحداث صادمة قبل وفاته

قال الفنان حلمي عبد الباقي، إن الفنان مصطفى كامل لم يتأخر عن الموسيقار الراحل حلمي بكر في أي طلبات وكانت يتدخل دائما لحل جميع المشكلات التي تواجهه، لذلك زوجته تُكن الكره والعداوة له ، مضيفا: مصطفى كامل أنقذ حلمي بكر من البلطجية.

وكشف حلمي عبد الباقي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن تعرضه إلى موقف غريب جدا عقب إحياء إحدى حفلاته، قائلا: كنت بغني آه يا ليل والناس كانت متفاعلة معايا جدا ونزلت مبسوط من تجاوب الناس وكنت بقول أنا نجم نجوم العالم فبقول للأستاذ قطب إيه رأيك، قالي إيه القرف ده؟ أنت بتدخل من مقام لمقام تاني ملوش علاقة"

تابع، كنت أحلم بالشهرة ودخول عالم الفن، وحفر اسم لي داخل الخريطة الغنائية في مصر، معقبا: "كنت بحلم الناس تشاور عليا وتقول حلمي عبد الباقي بتاع أغنية كذا".

