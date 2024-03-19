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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نور النبوي ينشر الفوضى في إمبراطورية ميم لإجبار والده على إجراء انتخابات منزلية

صدى البلد

بالتعاون مع إخوته يضع نور النبوي خطة شيطانية تؤدي إلى انتشار الفوضى في البيت وفي حياة والدهم مختار أبو المجد (خالد النبوي) لإجباره على إجراء انتخابات ديمقراطية يتم من خلالها نقل السلطة في أيدي أحدهم بدلاً من الأب.

 

جاء ذلك، ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية الذي يُعرض على قنوات دي إم سي بالتوازي مع Watch It وشاهد.
 

 

يقوم مروان أبو المجد (نور النبوي) بالتعاون مع إخوته بمحاصرة والدهم والضغط عليه، بوضع خطط شيطانية تجعله متورطاً في المشاكل بشكل دائم، فتهدده ابنته الكبرى بالزواج إذا لم يوافق على سفرها في بعثة بالخارج، وتدعى الابنة الصغرى إصابتها بحالة عصبية غامضة بصراخها المفاجئ في المدرسة، ثم اختفائها بعد ذلك من البيت، كما يختلق الجميع مشكلة مع أحد الجيران بسرقة كلبه، ما يجعله يبلغ عنهم الشرطة، وغيرها الكثير من المشاكل والمواقف المحرجة.

 


ترأس مروان حركة التمرد والمطالبة بالانتخابات، ويلقى موقفه صدىً كبير في البيت وتعاوناً من إخوته، فبرغم حبهم الشديد لوالدهم واحترامهم له، وبرغم رفضهم في البداية الوقوف في وجهه لتعاطفهم معه، إلا يتفقون مع مروان في النهاية، لما يعانونه من تحكمات الأب، التي زادت مؤخراً بدافع الخوف عليهم من عواقب أفعالهم المتهورة، خاصة بعد وفاة والدتهم.

 


ويرفض مختار فكرة انتقال السلطة إلى أحد أبنائه ليقينه بعدم كفاءتهم وافتقادهم للخبرة اللازمة لمثل هذه المهمة الصعبة، وشعوره بأنه المسؤول الوحيد عنهم، بينما يصرون هم على أن هذه الانتخابات ستجعلهم يحملون عنه الكثير من المسؤولية.. فمن سينتصر في النهاية؟

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، بطولة خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

نور النبوي إمبراطورية ميم خالد النبوى حلا شيحا عبد العزيز محمود محمد محمود عبد العزيز

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