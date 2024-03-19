رسميا.. كندا تعلن وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الثلاثاء، إن كندا ستوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

قالت وزير الخارجية الكندية في تصريحات لصحيفة تورونتو ستار، عند سؤالها عن الإجراءات التي تقدم بها الحزب الديمقراطي الجديد بالاعتراف بدولة فلسطين ووقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وإذا كانت الحكومة الكندية ستأخذها على الموقف الرسمي: "من الواضح نية هذه الحكومة، وإنه شيء حقيقي".

أضافت جولي "إن تعريف حل الدولتين كان مهمًا حقًا، لأننا نعلم بالطبع أن كندا، باعتبارها دولة من مجموعة السبع، تبعث برسالة إلى دول مجموعة السبع الأخرى".

يأتي هذا الإعلان بعد موافقة البرلمان الكندي، الاثنين، على اقتراح قدمه الحزب الديمقراطي الجديد بشأن إقامة دولة فلسطينية.

يتضمن الاقتراح دعوات لوقف فوري لإطلاق النار لإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ووقف مبيعات الأسلحة لـ إسرائيل.

وبالرغم أن الاقتراح غير ملزم، فإن الحكومة الكندية برئاسة رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو تعتزم الالتزام به.

وقبل التصويت في البرلمان الكندي، تحدث سفير إسرائيل لدى كندا، إيدو مود، ضد النسخة الأولية من الاقتراح، مشيرًا إلى أن "الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية يكافئ حماس على هجومها على إسرائيل".