إصابة سياسية|رضا عبدالعال يكشف سبب خروج حسين الشحات من معسكر منتخب مصر

كشف رضا عبدالعال ، سبب خروج حسين الشحات لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من معسكر منتخب مصر.

وأكد رضا عبدالعال فى تصريحات تليفزيونية "أن الشحات خرج من معسكر منتخب مصر من أجل المشاركة في مباراة الأهلي وسيمبا، لذلك ادعي الإصابة، وفضّل ناديه على منتخب مصر، معندوش إصابة دي أونطة.

وأكد: "هو مشي علشان يلعب ماتش سيمبا ، دي إصابة سياسية ، الأهلي عملها قبل كدا وخد لعيبته عافيه قبل ماتش اتحاد العاصمة وخلوا فيتوريا ينطق بالعربي.

وكان حسين الشحات قد خرج من معسكر منتخب مصر ، بعد إعلان المنتخب شكوى اللاعب من الإصابة ، وانضم مصطفي شلبي لاعب الزمالك بدلا منه.