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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بنحبك أوي.. رسالة خاصة من دينا الشربيني للكابتن محمد صلاح

صدى البلد

وجّهت الفنانة دينا الشربيني رسالة خاصة لكابتن مصر ونجم ليفربول محمد صلاح عبر حسابها على تطبيق انستجرام. 

 

 

وأعادت دينا الشربيني نشر ستوري محمد صلاح الذي كشف خلالها متابعته لأحداث مسلسل كامل العدد وعلقت عليها قائلة :" بنحبك أوي". 

 

مسلسل “كامل العدد بلس ١” يعرض حصريا على قناة on وقناة on دراما.

ملخص الأحداث

يتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حيث تواجه الزوجين: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال المسلسل

مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

دينا الشربيني الفنانة دينا الشربيني ليفربول محمد صلاح مسلسل كامل العدد

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