طلب إحاطة بشأن رفع رسوم تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية

تقدمت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لتوجيهه الى رئیس مجلس الوزراء والدكتور وزير الصحة والسكان بشأن قرار وزارة الصحة برفع رسوم تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية".

ونوهت النحاس في تصريحات خاصة ل صدى البلد أنه بناءًا على القرار الصادر من وزير الصحة، تم زيادة رسوم تذكرة العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية من جنيه إلى عشرة جنيهات، بل وزيادة تذكرة العيادة الخارجية بالوحدات الصحية إلى خمسة جنيهات بدلا من جنيه.

أوضحت أن القرار تتضمن الالتزام بصرف نوع واحد فقط من العلاج للمريض مجاناً، وهذا يعد مخالفة دستورية لحقوق المريض بالاضافة إلى عدم تطابقها لتوجيهات الرئيس بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.