شقيقة رونالدو تسحر العيون بإطلالة جريئة تبرز جمالها وأنوثتها

سحرت كاتيا أفييرو، شقيقة كريستيانو رونالدو، انظار متابعيها بأحدث جلسة تصوير لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت كاتيا أفييرو بالصور بإطلالة جريئة، مرتدية بيجامة مثيرة مكشوفة ومن الناحية الجمالية اعتمدت، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

وتتميز شقيقة النجم البرتغالي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



يذكر أن نادى النصر السعودي، تعاقد فى يناير الماضي، مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.