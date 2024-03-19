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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شقيقة رونالدو تسحر العيون بإطلالة جريئة تبرز جمالها وأنوثتها

شقيقة رونالدو
شقيقة رونالدو

سحرت كاتيا أفييرو، شقيقة كريستيانو رونالدو، انظار متابعيها بأحدث جلسة تصوير لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت كاتيا أفييرو بالصور بإطلالة جريئة، مرتدية بيجامة مثيرة مكشوفة ومن الناحية الجمالية اعتمدت، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

وتتميز شقيقة النجم البرتغالي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


يذكر أن نادى النصر السعودي، تعاقد فى يناير الماضي، مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

 

IMG_٢٠٢٤٠٣١٩_٠٣٣١٥١ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٣١٩_٠٣٣١٥١ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٣١٩_٠٣٣١٥١
IMG_٢٠٢٤٠٣١٩_٠٣٣١٥١
IMG_٢٠٢٤٠٣١٩_٠٣٣١٣٧
IMG_٢٠٢٤٠٣١٩_٠٣٣١٣٧

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