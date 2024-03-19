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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد داود: نتنياهو وحكومته متطرفون.. وإسرائيل تواجه عزلة دولية

صدى البلد

قال خالد داوود مدير تحرير الأهرام ويكلي، إن نتنياهو وحكومته متطرفون ويركزون على التصعيد ضد الشعب الفلسطيني من قبل 7 أكتوبر الماضي، ونتنياهو يسعى لتأخير تشكيل لجان تحقيق حتى بعد نهاية الحرب، وفور نهاية الحرب سيكون هناك لجان تحقيق ضد الفشل الأمني الذريع الذي حدث في الـ 7 من أكتوبر.

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وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الخلافات في الداخل الإسرائيلي كبيرة ومصدر تخوف كبير، لافتًا إلى أن قضايا الانقسام بشأن تجنيد المتدينين أحد القضايا التي ستعجل بإقصاء الحكومة.

 

وذكر أن هناك انقساما بين المتدينين والعلمانيين، وهذا الانقسام سيعجل بإقصاء حكومة نتنياهو المتطرفة، لافتًا إلى أن إسرائيل تحولت لدولة معزولة منبوذة، وما يحدث سيزيد من عزلتها دوليًا، وهناك تغير في الرأي العام العالي.

خالد داوود غزة قطاع غزة نتنياهو اخبار التوك شو

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