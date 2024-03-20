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إلهام أبو الفتح
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ناهد السباعي: جمدت بويضاتي ونفسي في طفل ومبحبش الراجل البارد

ناهد السباعي
ناهد السباعي

ناهد السباعي:

ناهد السباعي: جمدت بويضاتي ونفسي في طفل.. ومبحبش الراجل البارد
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ناهد السباعي: جمدت بويضاتي ونفسي في طفل.. ومبحبش الراجل البارد


أكدت الفنانة ناهد السباعي، أنها جمدت بويضتها ولم تعلن عن ذلك ولكنها كانت ردت على هذا السؤال في أحد البرامج الفضائية، مشددة على أنها لم تشعر بالخوف من القيام بهذه الخطوة.

نفسي يكون عندي طفل

وأوضح "السباعي"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن والدتها أصرت على تجميد بويضاتها، منوهة بأنها شعرت بعد وفاة والدتها بإحساس الأمومة، حيث إنها كانت والدتها في الحياة، ولم يبقى لها شخص تهتم به، متابعة: "نفسي يكون عندي طفل أو طفلة".

مبحبش الراجل البارد ولا أحب الراجل كثير الغيرة
وأشارت إلى أنها لا توافق على الزواج وفي المقابل اعتزال الفن وليس هناك طباع يتم تغييرها، ولابد أن نعرف بعض من البداية، مضيفة: "مبحبش الراجل البارد ولا أحب الراجل كثير الغيرة".

 


ناهد السباعي: عندي ثعالب بحبهم.. بتنادي عليا أجيب لهم أكل كل يوم

أكدت الفنانة ناهد السباعي، أن هناك العديد من الحيوانات في المنطقة التي تعيش بها، وهناك في الشارع أسفل منزلها أرانب برية وثعالب، معقبة: "بحبهم ومش بخاف منهم".

أضافت "السباعي"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الثعالب أصبحت أليفة وتتعامل معها بشكل جيد جدًا، ولكنها تخاف من الثعابين بعض الشئ، مؤكدة أن هذه الثعابين من الممكن ان تطرد الثعالب من المنطقة.

وتابعت: "عندي قطط جبلي وبحبهم جدًا.. الثعالب والقطط أساس نظافة البيئة من أي أشياء سيئة ولذلك تحبهم كثيرًا، الثعالب بتنادي عليا عشان أرميلهم أكل"، موضحة أن هذه القطط والثعالب تساعد على نظافة الشارع من الحيوانات الأخرى السيئة.

"دا رياضة".. ناهد السباعي ترد على منتقدي فيديوهات الرقص |فيديو

ردت الفنانة ناهد السباعي، على تعرضها من قبل البعض لانتقادات بسبب فيديوهات الرقص على السوشيال، موضحة أنها تمارس الرقص على أنه رياضة.

وأشارت "السباعي"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنها تمارس وتعتقد بالرقص على أنه رياضة، متابعة: "مش بلبس كعب واطلع أعمل شو".

 

وأوضحت أنها تقوم بحركات صعبة جدًا وتحب الرياضة بشكل كبير، مشددة على أنها بعد استيقاظها صباح كل يوم تمارس الرياضة، وتتمرن اليوجا وهوب، وهو جزء كبير من شغلها.

وتابعت: "فيديوهات الرقص اللي بنزلها على السوشيال ميديا مش بقصد منها حاجة".

 

 

 


 

ناهد السباعي جمدت بويضاتي رانيا فريد شوقي مبحبش الراجل البارد

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