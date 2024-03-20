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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سام ألتمان: العالم لا يحتاج إلى نسخة أخرى من جوجل

سام ألتمان، الرئيس
سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI

قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إنه غير مهتم بالتغلب على جوجل في مجال البحث، مضيفًا أنه لا يعتقد أن العالم يحتاج إلى نسخة أخرى لأن هذا ممل. 

 

وأضاف ألتمان أنه إذا كان السؤال هو ما إذا كان بإمكاننا بناء محرك بحث أفضل من جوجل أو أي شيء آخر، فمن المؤكد أننا يجب أن نسعى نحو هذا الأمر، مؤكدًا أنه يجب على الناس استخدام المنتج الأفضل. 

سام ألتمان: الذكاء الاصطناعي سينفذ 95% مما تستخدمه وكالات التسويق دون تكلفة

دراما لا تنتهي.. سام ألتمان يعود لمجلس إدارة OpenAI

وفي مقابلة مع العالم ليكس فريدمان، قال سام ألتمان "الشيء المثير بالنسبة لي ليس أنه يمكننا إنشاء نسخة أفضل من بحث جوجل. 

 

وبرر ألتمان بأنه "ربما تكون هناك طريقة أفضل بكثير لمساعدة الأشخاص في العثور على المعلومات والتصرف بناءً عليها وتجميعها".. وشدّد "لا أعتقد أن العالم يحتاج إلى نسخة أخرى من جوجل". 

 

وفي سياق آخر، قال ألتمان إن 95% مما تستخدمه وكالات التسويق، وواضعوا الاستراتيجيات والمهنيين المبدعين سيتم التعامل معه بواسطة الذكاء الاصطناعي دون أي تكلفة تقريبًا.  

سام ألتمان شركة OpenAI جوجل محرك بحث بناء محرك بحث الذكاء الاصطناعي

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