بايدن: سنواصل قيادة الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الحرب في قطاع غزة تسببت في معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف بايدن أن واشنطن ستواصل قيادة الجهود الدولية لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عدة بدائل للهجوم البري الإسرائيلي لمدينة رفح في غزة، والتي ستقترحها على وفد إسرائيلي رفيع المستوى من المقرر أن يزور واشنطن الأسبوع المقبل.

جاء ذلك وفقًا لما قاله مسؤولان أمريكيان لموقع "أكسيوس" الأمريكي، موضحين أن البيت الأبيض طلب عقد الاجتماع في محاولة لتجنب "صدام وشيك" بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضافا أن كلًا من بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسما "خطوطا حمراء" حول العملية الإسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة، والتي يقيم بها أكثر من مليون نازح فلسطيني.

وتعارض إدارة بايدن بشدة العملية الإسرائيلية في رفح، وقالت إنها تشعر بالقلق من عدم وجود خطة قابلة للتنفيذ من شأنها حماية الفلسطينيين.

وفاجأ بايدن نتنياهو عندما اقترح خلال مكالمتهما الهاتفية يوم الاثنين أن يرسل الأخير وفداً إلى واشنطن للحديث عن عملية رفح.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها الإسرائيليون عن ذلك، حسبما صرح مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون.