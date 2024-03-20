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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إقامة حوار مالي.. الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم مع مصر

خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في جدة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قرر المجلس تحديد يوم (السابع والعشرين) من شهر مارس من كل عام يوماً رسمياً لمبادرة السعودية الخضراء.

كما تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية مصر العربية في شأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى.

وتمت الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جدة مبادرة السعودية الخضراء

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