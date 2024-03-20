أحمد حسن يفجر مفاجأة سارة للجماهير بشأن مباراة مصر ونيوزلندا

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق علي الموافقة رسميا على حضور 30 ألف مشجع بمباراة مصر ونيوزلندا.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: رســمـــيـــا الموافقة على حضور 30 ألف مشجع بمباراة مصر ونيوزلندا بستاد مصر الدولي.

ويلتقى منتخب مصر مع نيوزيلندا فى أولى مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل فى تمام العاشرة مساء، والتى تقام باستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت.

ويخوض المنتخب مباراتين فقط في الدورة الودية، الأولى أمام منتخب نيوزيلندا، والمباراة الثانية ستكون مع أحد طرفي مباراة منتخبا كرواتيا وتونس، وستكون لتحديد الفائز بالمركز الأول، حال فاز منتخب مصر على نيوزيلندا في المباراة الأولى.