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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة الأهلي|الفيفا يعلن كيفية تأهل أندية أمريكا الجنوبية إلى مونديال الأندية 2025

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مسار البطاقات الثلاث الأخيرة التي ستؤهل أندية أمريكا الجنوبية إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2025، والذي سيقام صيف العام المقبل في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى.

وخصص فيفا ستة مقاعد لأندية أمريكا الجنوبية، تأهل بالفعل لهذه البطولة من القارة اللاتينية الثلاثي البرازيلي بالميراس وفلامينجو وفلومينينسي بعد فوزهم ببطولة كوبا ليبرتادوريس في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وقال /فيفا/، في بيان له على موقعه الرسمي، إنه بعد إجراء قرعة دور المجموعات لبطولة كوبا ليبرتادوريس 2024 والتي ستنطلق بمشاركة 32 فريقا اعتبارا من يوم 2 أبريل المقبل، فان مسار البطاقات الثلاث المتبقية ستكون على النحو التالي: البطاقة الرابعة ستكون من نصيب الفائز بلقب كوبا ليبرتادوريس خلال العام الجاري، أما المقعدان المتبقيان سيتم حسمهما عن طريق التصنيف القاري، مشيرا إلى أنه في حال فوز أحد الأندية الثلاثة (بالميراس وفلامينجو وفلومينينسي) باللقب خلال العام الجاري، فانه سيتم تحديد البطاقات الثلاث الأخرى عن طريق التصنيف القاري.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن 29 فريقا في مرحلة المجموعات بكوبا ليبرتادوريس يمكنها التأهل لمونديال الأندية حال التتويج بلقب البطولة القارية هذا العام، لافتا إلى أن 19 فريقا مشاركا في مرحلة المجموعات يمكنها التأهل عن طريق مسار التصنيف.

ونوه /فيفا/ إلى أن أندية بوكا جونيور وريفر بليت من الأرجنتين وأولمبيا من باراجواي هي الأقرب للتأهل عبر مسار التصنيف لأنها الأكثر جمعا للنقاط بفضل نتائجها في البطولة القارية خلال السنوات الأخيرة.

 

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