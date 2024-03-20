المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته للقاء الإمارات في بطولة غرب آسيا

اختتم المنتخب الأوليمبي تدريباته فى مدينة الاحساء استعدادًا لنظيره الإماراتي اليوم الأربعاء الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة فى الجولة الأولى ببطولة غرب آسيا ضمن استعدادات المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحرص ميكالي المدير الفني للمنتخب على مراجعة الخطة واستقر على التشكيل المنتظر أن يبدأ به اللقاء.

وفى المؤتمر الفني للمباراة قال ميكالي إن المشاركة فى بطولة غرب آسيا خطوة كبيرة على طريق الاستعداد للأولمبياد وفرصة الاحتكاك بمدارس كروية متنوعة.

وكان قد أسفر الاجتماع الفني للمباراة عن خوض مصر المباراة بالزي الرسمي: الفانلة الحمراء والشورت الأبيض والجورب الأسود بينما يلعب الإمارات باللون الأبيض كاملا.