حقيقة اعتزال على معلول اللعب الدولي مع تونس

كشف قيس رقاز المتحدث الإعلامي لمنتخب تونس، حقيقة اعتزال علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي المصري، دوليًا.

وقال رقاز عبر قناة “صدى البلد”: "لا يمكن التشكيك في قيمة علي معلول فنيًا ورياضيًا وإنسانيًا، فهو لديه خبرة وتجربة كبيرة".

وتابع: "معلول لم يعلن الاعتزال الدولي وبالتالي هو على ذمة المنتخب التونسي".

وأضاف: "حدث تنسيق بين معلول وبين المدير الفني لمنتخب تونس كي يحصل على راحة في معسكر مارس الحالي، على أن يعود في معسكر يونيو المقبل وهناك تواصل دائم بين الثنائي بشكل يومي".

وحول مشاركة تونس في بطولة كأس عاصمة مصر الودية، قال: "البطولة فرصة لمنتخب تونس بقيادة فنية جديدة لاسترجاع ثقة الجماهير بعد أمم أفريقيا الأخيرة ومنح الفرصة للعناصر الجديدة".

واختتم: "لعبنا من قبل أمام كرواتيا وفزنا عليها، ورسالة منتصر الوحيشي المدير الفني للاعبين (لا بد أن نعتبرها مواجهة رسمية ونحافظ على حظوظنا ونسعى للوصول للمباراة النهائية إلى جانب مصر)".