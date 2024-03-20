عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة اعتزال على معلول اللعب الدولي مع تونس

على معلول
على معلول

كشف قيس رقاز المتحدث الإعلامي لمنتخب تونس، حقيقة اعتزال علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي المصري، دوليًا.

وقال رقاز عبر قناة “صدى البلد”: "لا يمكن التشكيك في قيمة علي معلول فنيًا ورياضيًا وإنسانيًا، فهو لديه خبرة وتجربة كبيرة".

وتابع: "معلول لم يعلن الاعتزال الدولي وبالتالي هو على ذمة المنتخب التونسي".

وأضاف: "حدث تنسيق بين معلول وبين المدير الفني لمنتخب تونس كي يحصل على راحة في معسكر مارس الحالي، على أن يعود في معسكر يونيو المقبل وهناك تواصل دائم بين الثنائي بشكل يومي".

وحول مشاركة تونس في بطولة كأس عاصمة مصر الودية، قال: "البطولة فرصة لمنتخب تونس بقيادة فنية جديدة لاسترجاع ثقة الجماهير بعد أمم أفريقيا الأخيرة ومنح الفرصة للعناصر الجديدة".

واختتم: "لعبنا من قبل أمام كرواتيا وفزنا عليها، ورسالة منتصر الوحيشي المدير الفني للاعبين (لا بد أن نعتبرها مواجهة رسمية ونحافظ على حظوظنا ونسعى للوصول للمباراة النهائية إلى جانب مصر)".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

إجراء عاجل ضد سائق توصيل بشركة شهيرة تعدى على طبيبة أسنان

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

أسد يتجول في شوارع التجمع الخامس .. صور

الزمالك يعلن العصيان على الجبلاية.. الأبيض يرفض خوض مبارياته في الدوري

الجو متقلب.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

طارق مصطفي يكشف عن سبب رحيله إلى الوداد المغربي

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة خلال مران المنتخب: علينا بذل كل الجهد لإسعاد الجماهير المصرية|صور

مصر تحصد 165 ميدالية متنوعة حتى الآن في دورة الألعاب الأفريقية |تقرير

منتخب ألعاب القوى يحصد 3 ميداليات في اليوم الأول لمشاركته بالدورة الأفريقية

4 مصريين في نصف نهائي التنس بدورة الألعاب الأفريقية

ماجد أبو سليم يتوج ببطولة كار بارك دريفت بمركز المنارة

صدمة للسيتي| هالاند يثير الرعب في منتخب النرويج

غدا| مؤتمر صحفي للمدير الفني لمنتخبي مصر ونيوزيلندا

التايكوندو يضيف 4 ميداليات جديدة في دورة الألعاب الإفريقية

ترشيحاتنا

دعاء اليوم العاشر من رمضان .. يفتح لك الأبواب المغلقة

تخفيضات كبيرة على السلع طول شهر رمضان.. خبر سار للمصريين

رئيس فيوتشر يكشف تطورات عاجلة في الأزمة الصحية للاعب أحمد رفعت

يرفض تماما الانضمام للزمالك.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي السابق

5000 آلاف جنيه؟.. حقيقة فرض غرامة على الجلوس في كرسي غير محجوز بالقطارات

تدفقات الخير بالشهر الكريم| كيف جمعت مصر 17 مليار دولار في أسبوعين؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. سيرين عبد النور تستعرض جمالها | شاهد

تدفقات الخير بالشهر الكريم| كيف جمعت مصر 17 مليار دولار في أسبوعين؟

أية سماحة رفقة شيكو داخل كواليس مسلسل "خالد نور ووالده نور خالد"

علامات فورية تظهر عند الإكثار من الشاي والقهوة.. اكتشفها

فيديو

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ