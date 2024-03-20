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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة خلال مران المنتخب: علينا بذل كل الجهد لإسعاد الجماهير المصرية|صور

صدى البلد

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على حضور مران المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم المقام، مساء أمس الثلاثاء، استعداداً لمنافسات بطولة كأس عاصمة مصر الودية، والتى اعتمدها الاتحاد الدولى لكرة القدم لتكون ضمن سلسلة "فيفا سيريس" في الأجندة الدولية.

وشهد المران كلٌ من المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي "فيفا"، وجمال علام رئيس الاتحاد  المصرى لكرة القدم وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ووليد عبد الوهاب المدير التنفيذى لهيئة استاد القاهرة، وسط تواجد لاعبى المنتخب والجهاز الفنى بقيادة الكابتن حسام حسن.

وتشارك فى  بطولة كأس عاصمة مصر الودية منتخبات "مصر ، كرواتيا، نيوزيلاندا، تونس" وتستضيفها مصر فى الفترة من ٢٢ حتى ٢٦ مارس الجارى ، ويعد مشروع "فيفا سيريس" هو أحدث مشروعات الاتحاد الدولي لكرة القدم لتنظيم مباريات ودية بين منتخبات من قارات مختلفة.

أكد وزير الرياضة على الدعم الكبير للجهاز الفنى للمنتخب الوطنى وجميع اللاعبين، والثقة فى تقديم عرض قوي ببطولة كأس عاصمة مصر الودية فى صورة تعبر عن مرحلة جديدة يسعى فيها الجميع لتحقيق إنجازات للمنتخب الوطنى فى مختلف البطولات التى يشارك بها .


وأعرب الدكتور أشرف صبحى عن تمنياته بالتوفيق للاعبى المنتخب والجهاز الفنى فى تلك البطولة الودية التى  تعد التجربة الأولى للمنتخب تحت قيادة الكابتن حسام حسن، مؤكداً ثقته فى إمكانيات اللاعبين والجهاز الفنى فى تحقيق طموحات وتطلعات الجماهير المصرية.
واضاف وزير الشباب والرياضة أن المنتخب عليه تحقيق الاستفادة القصوى من البطولة الودية المعتمدة ضمن الأجندة الدولية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة فى منافسات التأهل لكأس العالم وكذلك المنافسات المقبلة ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.
من جانبه أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الكابتن حسام حسن أن الجهاز الفنى واللاعبين وجميع أعضاء المنظومة يعملون بجهد من أجل إعادة الروح والانتصارات للمنتخب الوطني من أجل إسعاد ملايين من الجماهير المصرية.

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