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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التايكوندو يضيف 4 ميداليات جديدة في دورة الألعاب الإفريقية

صدى البلد

نجح أبطال مصر في التايكوندو في التألق في اليوم الثالث للعبة بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا بمدينة أكرا الغانية وتستمر حتى يوم 24 مارس الحالي.

وتمكن أبطال مصر من تحقيق اليوم 4 ميداليات جديدة بواقع ذهبية و 3 فضيات في اليوم الثالث للتايكوندو بدورة الألعاب الأفريقية.

وفاز بذهبية اليوم أحمد الراوي بوزن 87 كجم، فيما حقق الميداليات الفضية كل من رامي عيسى بوزن 74 كجم، جنى خطاب بوزن 49 كجم، وآية شحاتة بوزن 67 كجم.

وبذلك تتمكن البعثة المصرية للتايكوندو من رفع رصيدها من الميداليات إلى 8 ميداليات بواقع ذهبيتين و4 فضيات بالإضافة إلى برونزيتين.

وتضم قائمة المنتخب المصري للتايكوندو الأول للكروجي 12 لاعبا ولاعبة وهم: “معتز بالله عاصم وزن تحت 54 كجم، مصطفى أحمد وزن تحت 58 كجم، أحمد وائل نصار وزن تحت 68 كجم، رامي عيسى وزن تحت 74 كجم، سيف عيسى وزن تحت 80 كجم، أحمد سيد وزن تحت 87 كجم، وعبد الله عصام وزن فوق 87 كجم“.

بالإضافة إلى: “ليلى شريف عقيل وزن تحت 46 كجم، جنى خطاب وزن تحت 49 كجم، نادين عمرو وزن تحت 62 كجم، آية شحاتة وزن تحت 67 كجم، وتقى شعبان وزن فوق 73 كجم“.

ويترأس بعثة المنتخب العميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري، بينما يضم الجهاز الفني للمنتخب المصري كلًا من: “الخبير الأجنبي بيجان بوجهانلو مديرًا فنيًا، والكابتن أسامة سيد مدربًا عامًا، والكابتن محمد مجدي مدربًا للمنتخب“.

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