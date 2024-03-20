مسلسل لحظة غضب الحلقة 10.. ناردين فرج تنقذ صبا مبارك

عرضت منصة watch it، الحلقة العاشرة من مسلسل لحظة غضب، للفنانة صبا مبارك، ضمن السباق الدرامي الرمضاني 2024.

وخلال الحلقة العاشرة من مسلسل لحظة غضب، تعلم يمنى (صبا مبارك) أن الشرطة طلبت مراجعة كاميرات المراقبة بالصيدلية التي أمام منزلها، فتقوم بحذف الفيديوهات من عليها بمساعدة صديقتها نيرة (ناردين فرج) وذلك قبل أن تصل الشرطة إلى الصيدلية لتفريغ الكاميرات بثوان.

كما شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل لحظة غضب استلام آسر عقد الأرض بالتجمع، وهو أول شروطه على يمنى كي لا يفضح جريمة قتلها لـ زوجها شريف، بينما يقوم مصطفى (محمد شاهين) بإحضار زوجة شقيقه الثانية وابنته إلى منزله.

بينما يطلب آسر مهمة ثانية من يمنى د، التي تلجأ إلى صديقتها نيرة لمساعدتها في تنفيذها، فتتفاجئ نيرة بزوجها التي كانت قد قتلته قبل 4 سنوات، وتختتم أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل لحظة غضب.

برومو وبوستر مسلسل لحظة غضب

طرحت منصة watch it برومو مسلسل لحظة غضب ، والذي من المقرر أن تقوم ببطولته صبا مبارك ، ويعرض خلال شهر رمضان الكريم .

كما أطلقت Watch It البوستر التشويقي، حيث تظهر “صبا” بظهرها وهي تسير وتحمل في يدها أداة فرد العجين الخشبية (النشابة) التي تستخدم في المطبخ، حيث يبدو أنها مقبلة على فعل تفرغ من خلاله غضبها باستخدام هذه الأداة.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب يقوم ببطولته عدد من الفنانين بجانب صبا مبارك أبرزهم محمد شاهين وعلي قاسم ، وتدور احداثه في اطار 15 حلقة فقط.

أعمال صبا مبارك

أحدث أعمال صبا مبارك التليفزيونية، مسلسل بين السطور الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد متصدراً قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة، وهو النسخة المصرية للمسلسل الكوري “Misty"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته أيضاً أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

أما أحدث أعمالها السينمائية فهو فيلم أنف وثلاث عيون، الذي يُعرض حالياً بدور العرض السينمائية المصري والعربية، وهو معالجة سينمائية معاصرة لرواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن إنتاج Lagoonie Film Production بالتعاون مع Rise Studio، وتشارك صبا في بطولته مع النجم ظافر العابدين، أمينة خليل، سلمي أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، إخراج أمير رمسيس.