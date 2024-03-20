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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل ينتقل محمد شريف وأزارو إلى الزمالك في الموسم الجديد؟.. وكيل لاعبين يرد

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت حقيقة مفاوضات الزمالك لضم الثنائي محمد شريف ووليد ازارو عبر حسابه بموقع فيسبوك. 

ونشر حتحوت تصريحات سيد مصطفى وكيل اللاعبين عبر برنامج "الماتش وجاءت كالاتي :اتفقنا مع نادي عجمان علي عدم تجديد عقد وليد أزارو ووكلاء تحدثوا معنا من اجل انضمامه للزمالك، ولم نحسم اي شيء.

وتابع :البعض استطلع رأينا في انضمام محمد شريف للزمالك بعد رحيله للخليج السعودي، ولكن الفكرة تم رفضها لأن رغبة اللاعب الاحتراف ومستمرون مع الفريق. 

 

 أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.
ويتكون طاقم التحكيم من مصطفى غربال حكماً للساحة، ويعاونه كل من، مقران قوراري و عباس أكرم زرهوني مساعدين، ويوسف قموح حكمًا رابعًا. 
ويتواجد الجزائري لحلو بن براهم كحكم للفيديو، ويعاونه الزامبية ديانا شيكوتيشا.
واختار "كاف" الليبي جمال سالم مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي محمد قزاز.

الزمالك وليد ازارو 10 صفقات بنادي الزمالك اللاعب محمد شريف

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