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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء اليوم 10 رمضان.. بـ10 كلمات للمغرب تكن سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات

دعاء اليوم 10 رمضان
دعاء اليوم 10 رمضان

حان موعد فتح أبواب الفرج والخيرات والأرزاق منذ الفجر ، وينبغي على كل لبيب البحث عن المفتاح المتمثل في  دعاء اليوم 10 رمضان ، حيث هل علينا عاشر أيام شهر رمضان الكريم منذ ساعات ، ويمتد حتى أذان المغرب، وهو ما يعني أن فرصة اغتنام دعاء اليوم 10 رمضان لا تزال قائمة.

ومن ثم لا ينبغي التفريط فيها ولو لحظة ، فقد أوصانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- باغتنام وتحري أوقات الاستجابة  ، من هنا يبحث الكثيرون عن دعاء اليوم 10 رمضان الذي هو من الأدعية المستجابة التي لا ترد ، لعل به ينفرج الهم، ويرفع الله تعالى عنا البلاء، فوسط زحام المصائبm

ولا نجد أفضل من دعاء اليوم 10 رمضان  ليكون لنا قارب النجاة الآمن، فهو وحده ما يستطيع مصارعة قضاء الله عز وجل بل ورده، ومن ثم استبدال هذا الشقاء والفزع الذي نعيشه إلى نعم ونعيم.

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دعاء اليوم 10 رمضان

قالت دار الإفتاء المصرية ، عن دعاء اليوم 10 رمضان ، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حثنا على تحري أوقات استجابة الدعاء ، واغتنامها لأن الدعاء عبادة من أفضل وأحب العبادات إلى الله تعالى، وحيث إن دعوة الصائم لا ترد ، فهذا ما يجعل دعاء اليوم 10 رمضان أحد أهم الأدعية المستجابة التي تفتح لك طاقة القدر، ومن صيغ  دعاء اليوم 10 رمضان  ، ما يلي:

  • «اللهم ثبتني عندك في أم الكتاب سعيدًا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل: يمحق الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب».
  • اللهم إنك تعلم ما يفرحني ، وتعلم ما يشغل تفكيري ، وما يضيق به صدري ، يا رب وكلتك أموري فأصلح لي شأني كله .
  • اللهم لا تجعل حاجزًا بين دعائي واستجابتك.
  • اللهم اجبرني جبرًا يليق بعظمتك .
  • يا رب إن لم أحسن دعائي فأنت أعلم بحاجاتي، وإن قصرت فأنت سبحانك تعلم غاياتي ولا يخفى عليك شيء من أحوالي، فأجبر خاطري بفيض نعمك.
  • «اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ،  اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾،  وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ».
  • «اللهمّ إنّي أسألك في هذه العشر المباركة أن تفيض عليّ من رحماتك، وأن تكلأني برعايتك، وأن تهدِني إلى الطريق المستقيم هدايةً لا أضلّ بعدها أبدًا» .
  • «اللهمّ  كن لي وليًّا وناصرًا ومُعينًا، اللهمّ إني أرجوك أن تحفظني وتحفظ عائلتي من كلّ سوء، اللهمّ إني استودعتك من أحبّ فلا تريني بهم بأسًا يا أرحم الراحمين» .

دعاء اليوم العاشر من رمضان

يُستحب في دعاء اليوم العاشر من رمضان  أن نقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تعفو عنا وتغفر لنا وتردنا إليك ردًّا جميلًا دون حول منا ولا قوة، اللهم إنا نسألك بقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء أن تقربنا من طاعتك، وتبعدنا عن معصيتك، وتبارك لنا في شعبان، وتبلغنا رمضان، اللهم إنا نسألك بجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت أركان كل شيء وبسلطانك الذي علا كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، أن تقربنا منك وترفع عنا البلاء وتعيننا على طاعتك، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها.

 

 

 

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