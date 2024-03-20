هل أحمر الشفاة في نهار رمضان يفسد الصيام.. الإفتاء تجيب

ولعل ما يطرح سؤال هل أحمر الشفاه في نهار رمضان يبطل الصيام أم لا ؟، هو عظم فضل فريضة صوم رمضان والتي ينبغي معها توخي الحذر واجتناب المفطرات والمبطلات والمفسدات من الأفعال المحظورة في هذا الشهر الفضيل ، وهذا سبب السؤال عن هل وضع أحمر الشفاه في رمضان يفسد الصيام؟ ، حيث يعد من الأمور التي تهم كثير من الفتيات والسيدات ، اللاتي لا تستطيعن التخلي عن المكياج في رمضان، خاصة أحمر الشفاه، بل قد يستعضن عنه بالمرطب، ولعل هذا ما يضفي أهمية لسؤال هل أحمر الشفاه في نهار رمضان يفسد الصيام؟، حيث إن صوم رمضان من الفرائض علاوة على أنه من أركان الإسلام الخمسة ، لذا ينبغي عدم التهاون فيه ولا الاستهانة بمبطلات الصيام ، التي تضيع أجره الجزيل.

هل أحمر الشفاه في رمضان

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كل ما لم يبتلع لا يفطر، وربما تضع بعض النساء أحمر شفاه أو كريمات على الوجه وهى لا تبتلع فهذا جائز، منوهًا بأن وضع المرأة لأحمر الشفاه فى نهار رمضان لا يفسد الصوم إلا إذا دخل هذا فى جوفها.

وأضاف «عبد السميع » في إجابته عن : (هل أحمر الشفاه في نهار رمضان يفسد الصيام؟) ، أن أحمر الشفاه لا يبطل الصيام، فيجب على المرأة أن تأخذ حذرها حال وضعها لأحمر الشفاه فى نهار رمضان، خشية من أن يتطرق شئ منه إلى جوفها فيبطل صيامها، وعليه أيضًا أن تتزين لزوجها فقط.

هل مرطب الشفاة أثناء الصيام

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن مرطب الشفاة في نهار رمضان مباح، منوهة بأنه لا يبطل الصوم، ما لم يبتلع منه الصائم شيئًا، و استخدام المرأة مساحيق التجميل بصورة لافتة للنظر خارجة عن حد الزينة الظاهرة المباحة خارج بيتها حرام، إلا أنها لا تُفسد الصيام.

وأشارت إلى أن الذي يُفَطِّر الصائم هو الجماع وما دخل الجوف، فوضع مرطب الشفاة او الكحل لا يفطر إلا إذا دخل شيء منه الى الجوف، مُشيرة الى أنه إذا كان المكياج يمنع وصول الماء إلى الجلد؛ فإنه يمنع صحّة الوضوء ولا يمنع صحّة الصيام.

المفطرات في رمضان

وكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت مبطلات الصوم :"مَنْ أَكَلَ أو شَرِبَ متعمدًا في نهار رمضان أفطر بإجماع العلماء، وعليه قضاء يوم فقط في بعض المذاهب، وهو المفتى به، وقضاء يوم مع الكفارة في بعض المذاهب، والكفارة صوم ستين يومًا متتابعة أو إطعام ستين مسكينًا إن لم يستطع الصوم، والجميع متفق على أن من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان مذنب وآثم لانتهاك حرمة الصوم.

وتابعت: أما من أكل أو شرب ناسيًا فإن صومه يبطل في مذهب الإمام مالك، ويجب عليه إمساكُ بقية يومه وعليه القضاء فقط، أما عند غير مالك فإن الأكل أو الشرب ناسيًا لا يبطل الصوم وليس فيه قضاء وصيامه صحيح، وهو المترجح لنا.

ومن مبطلات الصوم: الجماع عمدًا في نهار رمضان، ومن يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب، ولكن هل الكفارة على الزوج والزوجة معًا؟ بعض المذاهب ترى ذلك، وبعضها ترى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية.

ومن مبطلات الصوم: تعمد القيء، وكل ما يصل إلى الجوف من السوائل أو المواد الصلبة فهو مبطل للصوم وإن اشترط الحنفية والمالكية في المواد الصلبة الاستقرار في الجوف. والكحل إذا وُضِع نهارًا ووُجِد أثرُه أو طعمُه في الحلق أبطل الصوم عند بعض الأئمة، وعند أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما أن الكحل لا يفطر حتى لو وُضِع في نهار رمضان، ويستدلان لمذهبهما بما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه كان يكتحل في رمضان، وهو المترجح عندنا، ومن المبطلات للصوم: الحيض والنفاس.

ما لا يفطر في رمضان

وكانت الإفتاء حددت في منشور لها ما لا يفطر في نهار رمضان وهي التالي: