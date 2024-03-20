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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

20 قت.يل وجريح جراء انفجار منجم للفحم في باكستان

انفجار منجم فحم في
انفجار منجم فحم في باكستان

لقي اثني عشر من عمال المناجم مصرعهم وأنقذ ثمانية أخرون بعد انفجار في منجم للفحم جنوب غرب باكستان.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال كبير مفتشي المناجم في مقاطعة بلوشستان، عبد الغني بلوش، صباح اليوم الأربعاء: "لقد اكتملت عملية الإنقاذ للتو"؛ مشيرا إلى أن 20 من عمال المناجم كانوا داخل المنجم عندما وقع انفجار غاز الميثان خلال الليل.

وأضاف أن فرق الإنقاذ انتشلت 12 جثة بينما تم نقل الناجين إلى المستشفى.

وتوجد رواسب الفحم في المناطق الغربية من باكستان التي تقع بالقرب من الحدود الأفغانية وحوادث الألغام شائعة هناك، ويرجع ذلك أساسا إلى تراكم الغاز.

وقال مسؤولو النقابات العمالية في الماضي إن عمال المناجم اشتكوا من أن الافتقار إلى معدات السلامة وسوء ظروف العمل هما السببان الرئيسيان للحوادث المتكررة.

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