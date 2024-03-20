الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب والعملات الأجنبية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن أسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب، وفق البنك المركزي المصري- شعبة الذهب والمجوهرات.
وسجل الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري 47.11 جنيه، فيما سجل الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 59.81 جنيه، بينما سجل اليورو 51.13 جنيه.
أسعار الذهب
عيار 24: 3469 جنيه.
عيار 21: 3035 جنيه.
عيار 18: 2601 جنيه.
الجنيه الذهب: 24 ألفا و280 جنيها.
وأشار بيان مركز المعلومات إلى أن الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول بالأسواق.